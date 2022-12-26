РФ отримала другу партію іранських дронів: скільки вже знищили ЗСУ

Росіяни вже отримали другу партію іранських дронів-камікадзе типу Shahed – близько 250 одиниць. У першій партії налічувалося близько 400 дронів. ЗСУ вже успішно нищать "мопеди" із другої партії.

Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Зараз ми маємо з нової партії чотири хвилі атак минулого та позаминулого тижня. Близько 70 БПЛА знищено протиповітряною обороною – з цієї нової партії. Ворог ще має безпілотники, і тому треба готуватися та посилюватися до майбутніх атак з їх застосуванням, особливо це стосується об’єктів критичної інфраструктури", – сказав Ігнат.

Він уточнив, що для РФ ціль №1 – Київ і об'єкти критичної інфраструктури поблизу столиці.