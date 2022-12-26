РФ отримала другу партію іранських дронів: скільки вже знищили ЗСУ

Українська ППО знищила близько 70 "мопедів" із другої партії, яку отримала Росія від Ірану.
Росіяни вже отримали другу партію іранських дронів-камікадзе типу Shahed – близько 250 одиниць. У першій партії налічувалося близько 400 дронів. ЗСУ вже успішно нищать "мопеди" із другої партії.
Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі загальнонаціонального телемарафону.
"Зараз ми маємо з нової партії чотири хвилі атак минулого та позаминулого тижня. Близько 70 БПЛА знищено протиповітряною обороною – з цієї нової партії. Ворог ще має безпілотники, і тому треба готуватися та посилюватися до майбутніх атак з їх застосуванням, особливо це стосується об’єктів критичної інфраструктури", – сказав Ігнат.
Він уточнив, що для РФ ціль №1 – Київ і об'єкти критичної інфраструктури поблизу столиці.
Повітряні атаки РФ
За інформацією керівника ГУР Кирила Буданова, Росія має ракет лише на 2-3 масовані атаки. Він зазначив, що зазначив, що Росія технологічно не може наразі виробляти ракети "Кинджал", тому окупанти змушені їх економити.
Президент Володимир Зеленський у різдвяному зверненні закликав дослухатися до повітряних тривог найближчими днями. Президент попередив, що останні дні 2022 року ворог спробує зробити для України темними і складними.
Військовий експерт Роман Світан розповів, чи обстріляє Росія Україну ракетами на Новий рік і Різдво.
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