РФ отримала перші партії снарядів від Північної Кореї – експерт (фото)

Експерт розповів, що армія РФ отримала на озброєння снаряди від Північної Кореї та показав фото.

Український військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, що окупаційна армія Росії отримала перші партії снарядів від Північної Кореї.

Про це експерт повідомив у своєму Telegram і показав фото.

Так, за його словами, перші партії 152-мм і 122-мм для ствольної артилерії вже надійшли в розпорядження окупаційних військ РФ.

Снаряди Північної Кореї, які отримали окупанти / Фото: Олександр Коваленко

Снаряди Північної Кореї, які отримали окупанти / Фото: Олександр Коваленко

"Як вони себе проявлять, покаже час, оскільки, незважаючи на ідентичність калібрів, артилерія КНДР має свою невелику специфіку, що полягає у виплавленні стволів і дещо інших технологічних процесах виробництва снарядів", - зазначив він.

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Коваленко також звернув увагу, що північнокорейські снаряди, які отримала Росія, вказують на те, що це боєприпаси не зроблені, а зняті зі зберігання.

"Що ж, КНДР і по факту КНР зробили свій вибір. Спостерігаємо за тим, що найближчим часом з'явиться у Тайваню і які будуть ухвалені рішення в Сеулі", - зазначив військовий експерт.

Нагадаємо, у диктатора РФ Володимира Путіна заявили, що "немає жодних доказів постачань озброєнь із КНДР до РФ".

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