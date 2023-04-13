РФ отримає нових союзників: екстрасенс зробив прогноз про роль Туреччини у війні

З цього витоку з’явився такий вкид, що ПВК “Вагнер” нібито намагалася купити зброю у Туреччини.

Чи справді у Росії з’являться якісь нові канали постачання зброї серед країн, які висловлюють нейтралітет або намагаються бути посередниками у врегулюванні воєнного конфлікту, про це розповів у ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua екстрасенс Роман Завидовський.

“Загрози для нас досить високі. Тобто хтось може з’явитися і таємно допомагати Росії. Ситуація небезпечна. Таємні союзники можуть бути серед тих країн, які або закликають до миру і до мирних переговорів, або які начебто зберігають нейтралітет. Приховані загрози є. Розмови щодо Туреччини можуть вестися, однак до дій вони не перейдуть”, - розповів екстрасенс.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що контрнаступ ЗСУ може позитивно вплинути на перебіг війни і відштовхнути окупантів до стану 23 лютого.

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