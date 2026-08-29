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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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119
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РФ отримала наказ планувати наступ на Київ: у Зеленського розкрили дані розвідки

Український Генштаб розробив можливі варіанти реагування, оборони та протидії задумам Москви.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Наступ РФ.

Наступ РФ.

Українська розвідка підтвердила, що військове керівництво Росії отримало завдання спланувати наступ на Київ і Чернігів. Водночас наразі створення наступальних угруповань на цих напрямках не спостерігається.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса під час зустрічі з журналістами.

Водночас він акцентував: йдеться про планування і підготовку можливих сценаріїв, а не про безпосередній початок наступальної операції окупантів.

«Ми отримували інформацію від розвідок, причому верифіковану з кількох джерел, що військове керівництво збройних сил РФ отримало завдання від політичного керівництва спланувати проведення подібної операції у кількох варіантах у напрямку Києва та Чернігова», — заявив Паліса.

З його слів, Генеральний штаб ЗСУ уже опрацював потенційні сценарії відповіді, оборони і протидії. При цьому формування наступального угруповання на цих напрямках наразі не фіксують.

Паліса також повідомив, що армія агресора Росії досі планує створити так звану «буферну зону у Харківській і Сумській областях, частково на Чернігівщині „на глибину до 20 км і з можливістю подальшого її нарощування“.

«Збільшення цієї буферної зони пов’язане, в першу чергу, зі змінами технічних і тактико-технічних характеристик безпілотних апаратів. Умовно кажучи, кілзона росте, можливості безпілотників ростуть», — додав Паліса.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни повідомили, що росіяни пішли в наступ на одразу два міста — на схід від Слов’янська і Костянтинівку.

Окрім того, речник Української добровольчої армії, підполковник Сергій Братчук заявив, що РФ може посилити наступ найближчими тижнями. Зокрема, через накопичення загарбниками техніки і можливе використання механізованої компоненти.

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