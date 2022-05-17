РФ перебуває "у повній геополітичній самотності", а українці готові воювати до останнього: російський полковник в ефірі Скабєєвої

Ходарьонок назвав готовність українських військових захищати свою батьківщину до останньої людини складовою високої боєздатності армії.

Колишній полковник радянської армії і військовий експерт Михайло Ходарьонок в ефірі російської пропагандистської програми "60 минут", яку опублікували 16 травня, визнав, що Росія перебуває у повній ізоляції на міжнародній арені та проти неї налаштований весь світ.

Відповідаючи на запитання ведучої програми, кремлівської пропагандистки Ольги Скабєєвої про ймовірну контратаку України в липні – серпні та деокупацію Луганської, Донецької областей та Криму, Ходарьонок зазначив, що українська армія високо мотивована і за допомогою наданого Заходом озброєння готова воювати до перемоги.

Про це повідомляє видання "Гордон".

Ходарьонок також сказав, що Україна готова долучити до бойових лав до 1 млн військових. Усі ці фактори, за словами полковника, сприятимуть погіршенню ситуації для російської армії та їх треба розглядати як "реальність найближчого майбутнього".



"Не треба пити інформаційне заспокійливе. А то іноді поширюється інформація про якийсь морально-психологічний надлом у Збройних силах України, що нібито там наближаються настрої до якогось зламу. Усе це, м'яко кажучи, не відповідає дійсності. Вони готові захищати свою батьківщину і мають намір боротися до останньої людини. Це є складником високої боєздатності армії, одним із найважливіших", – наголосив він.

Ще однією проблемою для Росії, за словами військового експерта, є повна ізоляція на геополітичній арені.



"Найголовніший недолік нашого військово-політичного становища в тому, що ми в повній геополітичній самотності. І практично проти нас, як би нам не хотілося визнавати, весь світ. І ось із цієї ситуації треба виходити", – наголосив Ходарьонок.



На що Скабєєва відповіла, що "тих, хто за нас або зберігає нейтралітет, більше. Ну, якщо по головах порахувати", назвавши Китай і Індію.



Ходарьонок закликав росіян зважати на реальність, "розмахування Росією ракетами" у бік Фінляндії назвав "кумедним" і застеріг, що згодом тих, хто не визнає "дійсність історії", вона сильно б'є по носу.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна розпочала трансформацію Збройних сил. "Просто зараз, під час війни, переходимо на стандарти НАТО. Отримуємо багато сучасної зброї для українських військових. Наша армія високо мотивована захищати свою землю та європейські кордони", - зазначив він.

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