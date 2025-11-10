РФ перебуває в Покровську, але не може оточити місто: ISW назвав основну проблему окупантів

Битва за Покровськ триває / © Associated Press

Російські та українські війська продовжують бої на Покровському напрямку, однак темпи просування російських військ у Покровську та навколо нього тимчасово знижуються.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

«ISW не виявив жодних доказів того, що російські війська здійснили додаткові просування на Покровському напрямку 9 листопада», — зазначають експерти.

Джерело, пов’язане з українською військовою розвідкою, повідомило, що російські війська перебувають в більшості районів Покровська, але не можуть оточити місто

Крім того, російські війська перекидають до Покровська мінометні розрахунки та додаткових операторів безпілотників, щоб посилити зусилля з перехоплення українських наземних ліній зв’язку.

Український військовослужбовець заявив, що українські сили все ще утримують позиції по всьому Покровську, а російські сили утримують позиції лише в певній частині Покровська, ймовірно, маючи на увазі південний Покровськ. Деякі російські мілблогери стверджували, що бої в Покровську не настільки інтенсивні, щоб Покровськ був «охоплений полум’ям», і зазначили, що кулеметний вогонь трапляється рідко

Аналітики не виключають, що російські війська, ймовірно, збільшать темпи наземної активності в Покровську найближчими днями, оскільки вони розширюють логістику та перекидають особовий склад до міста.

Нагадаємо, Україна вже майже два роки стримує російський наступ на Покровськ і не готова поступатися територією Москві. Але утримання міста, коли тривають вуличні бої, несе великі ризики — значні втрати серед українських військових і техніки, що є критичним для країни, яка суттєво поступається у чисельності й стикається з гострою нестачею особового складу.

Контроль Росії над Покровськом також може відкрити шлях до подальшого наступу на захід — у напрямку Дніпропетровської та Запорізької областей.

Аналітики зазначають, що відступ із Покровська міг би дати українським військам нові переваги, якщо вони зможуть утримати позиції поруч до настання зими.