РФ перебуває в Покровську, але не може оточити місто: ISW назвав основну проблему окупантів
Темпи просування російських військ на Покровському напрямку сповільнилися, але, ймовірно, знову зростуть найближчими днями.
Російські та українські війська продовжують бої на Покровському напрямку, однак темпи просування російських військ у Покровську та навколо нього тимчасово знижуються.
Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.
«ISW не виявив жодних доказів того, що російські війська здійснили додаткові просування на Покровському напрямку 9 листопада», — зазначають експерти.
Джерело, пов’язане з українською військовою розвідкою, повідомило, що російські війська перебувають в більшості районів Покровська, але не можуть оточити місто
Крім того, російські війська перекидають до Покровська мінометні розрахунки та додаткових операторів безпілотників, щоб посилити зусилля з перехоплення українських наземних ліній зв’язку.
Український військовослужбовець заявив, що українські сили все ще утримують позиції по всьому Покровську, а російські сили утримують позиції лише в певній частині Покровська, ймовірно, маючи на увазі південний Покровськ. Деякі російські мілблогери стверджували, що бої в Покровську не настільки інтенсивні, щоб Покровськ був «охоплений полум’ям», і зазначили, що кулеметний вогонь трапляється рідко
Аналітики не виключають, що російські війська, ймовірно, збільшать темпи наземної активності в Покровську найближчими днями, оскільки вони розширюють логістику та перекидають особовий склад до міста.
Нагадаємо, Україна вже майже два роки стримує російський наступ на Покровськ і не готова поступатися територією Москві. Але утримання міста, коли тривають вуличні бої, несе великі ризики — значні втрати серед українських військових і техніки, що є критичним для країни, яка суттєво поступається у чисельності й стикається з гострою нестачею особового складу.
Контроль Росії над Покровськом також може відкрити шлях до подальшого наступу на захід — у напрямку Дніпропетровської та Запорізької областей.
Аналітики зазначають, що відступ із Покровська міг би дати українським військам нові переваги, якщо вони зможуть утримати позиції поруч до настання зими.