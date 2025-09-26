РФ перегруповує сили для наступу на кількох ділянках фронту: в ISW оцінили загрозу

Армія РФ.

Окупаційні війська РФ перегруповують сили для підготовки до наступальних операцій на кількох ділянках лінії фронту. Втім, росіянам не вистачає сил і засобів, необхідних для одночасного проведення цих операцій.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Американські аналітики згадують заяву українського військового оглядача Костянтиня Машовця про те, що військове командування країни-агресорки РФ перегруповує сили для проведення кількох операцій оперативного рівня на лінії фронту - на Куп'янському, Лиманському, Костянтинівському, Покровському та Запорізькому напрямках. Ці дії відбуваються у межах ширшого стратегічного плану Росії на 2025 рік.

“Багато з цих російських зусиль не є взаємодоповнювальними, оскільки сили, призначені на одну ділянку фронту, не проводять наступальні операції таким чином, щоб підтримувати наступальні операції на іншій ділянці”, - наголошують в ISW.

Машовець зазначив, що військове командування РФ серпні 2025-го почало передислокувати частину сил з депріоритетних ділянок фронту, включаючи Сумську та Херсонську області, на більш пріоритетні ділянки на сході України. Зокрема, до південного Донецького і Гуляйпільського напрямків. Окрім того, росіяни також створюють оперативні резерви.

Зазначається, що рішення Росії реорганізувати сили з Лиманського напрямку до оперативного резерву на Херсонському напрямку, а також - з Херсонського напрямку до оперативного резерву на Лиманському напрямку є незвичайним, враховуючи нинішню зосередженість РФ на операціях у Донецькій області. Зокрема, між Костянтинівкою та Покровськом.

Російські війська нещодавно передислокували ВДВ та відносно елітні підрозділи морської піхоти до цього району. Деякі з цих сил від того часу вступили в бойові дії. Підрозділи російського 177-го полку морської піхоти (Каспійська флотилія) та 40-ї та 155-ї бригад морської піхоти (Тихоокеанського флоту) нещодавно вступили в бойові дії поблизу Полтавки після передислокації з північної Сумської області, а підрозділи 336-ї бригади морської піхоти (Балтійський флот) воюють поблизу Нового Шахова після передислокації з Новопавлівського напрямку.

Повідомляється, що російське військове командування тримає підрозділи 61-ї бригади морської піхоти (Північний флот) у резерві в ближньому тилу району Добропілля після передислокації з херсонського напрямку. Хоча ISW продовжує спостерігати повідомлення про те, що підрозділи 61-ї бригади морської піхоти діють на Херсонському напрямку, що свідчить про те, що підрозділи бригади, ймовірно, розділені по всьому фронту.

Нагадаємо, раніше в ISW попереджали про те, що Росія накопичує війська біля Херсона. Окупанти перегруповуються на лівому березі між річкою Конка, окупованими Олешками та Антонівським мостом. Ймовірна мета армії РФ - це наступ у напрямку Антонівського автомобільного мосту.

Зауважимо, президент України Володимир Зеленський повідомляв, що ЗСУ оточили 1000 російських військових. Окрім того, що протягом останнього місяця українські війська звільнили 360 квадратних кілометрів території.