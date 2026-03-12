РФ перегруповується і починає нову хвилю атак: де найгарячіше на фронті — DeepState

Війна в Україні / © Associated Press

Російська армія за перші десять днів березня здійснила близько 1400 штурмів на різних ділянках фронту. Це нижчий показник порівняно з попередніми місяцями, однак активність противника залишається високою.

Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

Ситуація на фронті. / © t.me/DeepStateUA

За їхніми даними, у період з вересня по лютий середня кількість штурмових дій російських військ становила приблизно 1800 на місяць, тож поточна динаміка не є критично меншою.

Активні бої на Покровському напрямку

Попри те, що медійна увага до Покровського напрямку дещо зменшилася, противник продовжує активно атакувати на цій ділянці.

Основні бої зосереджені поблизу Родинського та Гришиного, куди російські війська регулярно направляють піхоту для штурмів.

Зростання активності на Гуляйпільському напрямку

Останніми днями динаміка атак значно зросла на Гуляйпільському напрямку. За даними аналітиків, кількість штурмів тут навіть перевищила показники на Покровському відтинку.

Окупанти намагаються просуватися вглиб території, зокрема на ділянці Залізничне – Староукраїнка – Святопетрівка.

Російські війська використовують будь-які можливості для просування, зокрема проблеми в обороні українських підрозділів, і підсилюють цей напрямок додатковими ресурсами.

Тиск на Костянтинівку

Ще одним активним напрямком залишається Костянтинівський. Тут російські підрозділи постійно намагаються перевіряти українську оборону навколо міста, шукають слабкі місця та намагаються закріпитися.

Метою таких дій може бути підготовка плацдарму для майбутніх боїв за Костянтинівку.

Посилення боїв у районі Слов’янська

Також зростає активність російських військ у районі Слов’янська. За словами українських військових, противник підсилив цей напрямок піхотою.

Збільшення кількості атак пов’язують, зокрема, з просуванням окупантів у районі Сіверська.

Росія готується до нової фази боїв

За оцінкою аналітиків, російські війська наразі перегруповуються та поповнюють резерви, готуючись до зміни погодних умов і появи весняної рослинності.

Ворог формує нові сили та посилює ті напрямки, де вже має певні успіхи або ставить перед собою нові наступальні завдання.

Раніше ми писали, що останніми днями Збройні сили України демонструють тактичні успіхи одразу на кількох напрямках фронту, зокрема поблизу Куп’янська, Олександрівки, Гуляйполя та на відтинку Костянтинівка-Дружківка. Українські контрнаступальні дії, підкріплені роботою дронів та артилерії, здатні серйозно зірвати весняно-літні плани російського командування. Аналітики та військові експерти відзначають суттєве виснаження резервів армії РФ.