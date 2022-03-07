РФ перекидає авіацію до Білорусі, щоб бомбити великі міста України: у Генштабі ЗСУ доповіли про ситуацію

РФ перекидає авіацію до Білорусі, щоб бомбити великі міста України: у Генштабі ЗСУ доповіли про ситуацію

У Київській області "кадирівці" обстрілюють місцеве населення.

Триває 12 доба героїчного протистояння України російському воєнному вторгненню. Є інформація, що росіяни планують активізувати використання своєї авіації для бомбардувань — для цього перекидають до Білорусі авіаційні підрозділи Центрального та Східного воєнних округів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Сили оборони продовжують вести оборонну операцію у межах Південної, Східної та Північної операційних зон, Об’єднані сили – у східній частині Донецького операційного району. Триває охорона важливих районів та шляхів пересування, оборона міста Києва. На решті територій, наближених до зони бойових дій, проводиться стабілізаційна операція та виконуються завдання територіальної оборони, зокрема вздовж державного кордону України.

Угруповання повітряних сил ЗСУ здійснює відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів та повітряних нападів противника, протиповітряне прикриття важливих (критичних) об’єктів України та угруповань військ.

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Окупанти планують активізувати авіацію, з метою нанесення ракетно-бомбових ударів по великих містах України та промисловій інфраструктурі. Для виконання цієї мети до Білорусі перекидаються авіаційні підрозділи Центрального та Східного воєнних округів.

У населеному пункті Мила Київської області підрозділ "кадирівців" обстрілюють місцеве населення;

Російські угруповання, які діють в районах Конотопу та Охтирки, вже втратили близько 50% особового складу. Для продовження наступальних дій потребують перегруповування та поповнення запасів.

"Підступність окупантів проявляється в тактиці терору щодо мирного населення, обстрілах гуманітарних конвоїв, що організовані українською владою, організацією пропагандистських конвоїв та спробах легалізації окупаційної влади на окремих захоплених територіях. Морально-психологічний стан противника залишається вкрай низьким та має тенденцію до погіршення. На окремих напрямках окупанти викидають власні документи та намагаються повернутися на територію РФ", - кажуть у Генштабі.

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