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РФ перекидає до Джанкоя військових із Якутії: партизани показали фото

РФ перекидає до Джанкоя військових із Якутії: партизани показали фото

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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РФ перекидає до Джанкоя військових із Якутії: партизани показали фото

Російські військові з Якутії в Джанкої / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Мобілізовані неохайно одягнені, нецензурно висловлюються та хамлять перехожим.

Українські партизани зафіксовали, що росіяни перекидають до окупованого Джанкоя (Крим) своїх військових із Якутії.

Про це повідомили в русі "Атеш".

"Агентами "АТЕШ" під час розвідки було виявлено перекидання особового складу мобілізованих із Якутії до Джанкя", – вказано в заяві.

В "Атеш" звернули увагу, що військові з Якутії неохайно одягнені, нецензурно висловлюються та хамлять перехожим. А ще після цих бійців на вулиці постійно залишається купарозкиданого сміття.

Повідомляється, що за годину після зборів мобілізованих із Якутії забрала Росгвадія.

"Перекидання особового складу вже перше, на забій відправляють невеликими партіями", – додали партизани.

Російські військові з Якутії в Джанкої / © Telegram / Рух
Російські військові з Якутії в Джанкої / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"
Російські військові з Якутії в Джанкої / © Telegram / Рух
Російські військові з Якутії в Джанкої / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"
Російські військові з Якутії в Джанкої / © Telegram / Рух
Російські військові з Якутії в Джанкої / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"
Російські військові з Якутії в Джанкої / © Telegram / Рух
Російські військові з Якутії в Джанкої / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"
Російські військові з Якутії в Джанкої / © Telegram / Рух
Російські військові з Якутії в Джанкої / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"
Російські військові з Якутії в Джанкої / © Telegram / Рух
Російські військові з Якутії в Джанкої / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

До слова, раніше партизани "Атеш" в окупованому Севастополі проникли до 810-ї бригади морської піхоти РФ. Партизани по5казали фото техніки та вказали координати.

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Дата публікації
Перегляди
1595
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