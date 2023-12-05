РФ перекидає до Джанкоя військових із Якутії: партизани показали фото

Українські партизани зафіксовали, що росіяни перекидають до окупованого Джанкоя (Крим) своїх військових із Якутії.

Про це повідомили в русі "Атеш".

"Агентами "АТЕШ" під час розвідки було виявлено перекидання особового складу мобілізованих із Якутії до Джанкя", – вказано в заяві.

В "Атеш" звернули увагу, що військові з Якутії неохайно одягнені, нецензурно висловлюються та хамлять перехожим. А ще після цих бійців на вулиці постійно залишається купарозкиданого сміття.

Повідомляється, що за годину після зборів мобілізованих із Якутії забрала Росгвадія.

"Перекидання особового складу вже перше, на забій відправляють невеликими партіями", – додали партизани.

Російські військові з Якутії в Джанкої / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Російські військові з Якутії в Джанкої / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Російські військові з Якутії в Джанкої / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Російські військові з Якутії в Джанкої / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Російські військові з Якутії в Джанкої / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Російські військові з Якутії в Джанкої / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

До слова, раніше партизани "Атеш" в окупованому Севастополі проникли до 810-ї бригади морської піхоти РФ. Партизани по5казали фото техніки та вказали координати.

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