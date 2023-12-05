РФ перекидає до Джанкоя військових із Якутії: партизани показали фото

Мобілізовані неохайно одягнені, нецензурно висловлюються та хамлять перехожим.
Українські партизани зафіксовали, що росіяни перекидають до окупованого Джанкоя (Крим) своїх військових із Якутії.
Про це повідомили в русі "Атеш".
"Агентами "АТЕШ" під час розвідки було виявлено перекидання особового складу мобілізованих із Якутії до Джанкя", – вказано в заяві.
В "Атеш" звернули увагу, що військові з Якутії неохайно одягнені, нецензурно висловлюються та хамлять перехожим. А ще після цих бійців на вулиці постійно залишається купарозкиданого сміття.
Повідомляється, що за годину після зборів мобілізованих із Якутії забрала Росгвадія.
"Перекидання особового складу вже перше, на забій відправляють невеликими партіями", – додали партизани.
До слова, раніше партизани "Атеш" в окупованому Севастополі проникли до 810-ї бригади морської піхоти РФ. Партизани по5казали фото техніки та вказали координати.
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