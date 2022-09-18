РФ перекидає до України ракети, які захищали Санкт-Петербург – ЗМІ

Санкт-Петербург оточений захисним кільцем із 14 зенітно-ракетних баз. Зараз кілька з них стоять порожніми.

Росія перекидає до України системи ППО і зенітні ракети, які захищали Санкт-Петербург.

Про це пише фінське видання Yle.

Супутникові знімки показують, що мобільні вогневі платформи і ракети зникли протягом літа з бази в районі Зеленогорська на Карельському перешийку на північний захід від Санкт-Петербурга.

Про передачу обладнання раніше публічно не повідомлялося ні в Росії, ні в західних країнах.

Санкт-Петербург — друге за значенням місто Росії — оточене захисним кільцем із 14 зенітно-ракетних баз. Зараз кілька з них стоять порожніми.

Військовий експерт Марко Еклунд, який проаналізував супутникові знімки, заявив, що з 4 баз зникло обладнання. Крім повністю спорожнілих баз, влітку зенітно-ракетну техніку було переміщено з інших баз навколо Санкт-Петербурга, швидше за все, до України.

За словами Еклунда, передача техніки навряд чи суттєво послабила протиповітряну оборону Санкт-Петербурга, оскільки вилучене озброєння є застарілим, тому воно Росії може більше не знадобитися для оборонних цілей. Тоді як у війні з Україною РФ використовує навіть старі зенітні ракети, оскільки Росії бракує сучасної високоточної зброї.

Більшість зенітних ракет, що залишилися в районі Санкт-Петербурга, використовуються у ракетній системі С-400.

"Найімовірніше, вилучене обладнання належить до старої системи С-300", — зазначив Еклунд.

З бази на південний схід від Санкт-Петербурга також було перекинуто значну кількість техніки — близько 10 вогневих платформ, а також іншу техніку.

Видання припускає, що можливо, навіть більше обладнання було вивезено зЛенінградської області, але Yle не зміг отримати придатні останні супутникові зображення всіх батарей.

За словами експерта, раніше Росі перекидала ракети на фронт із баз, розташованих ближче до України. Як приклад, Еклунд навів базу ППО у Воронежі, в центральній частині Росії. Половина її ракетного парку зникла до травня, лише через кілька місяців після початку вторгнення в Україну.

Оскільки зенітні ракети старої системи С-300 у будь-якому випадку поступово виводяться з експлуатації, можливо, Росія вирішила використати якомога більше їх проти України.

"Ці старі ракети використовуються для наземних цілей таким чином, що найбільша шкода, здається, завдається цивільному населенню", — сказав Еклунд.

Раніше повідомлялося, що Росія серед безхатченків шукає контрактників на військову службу.

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