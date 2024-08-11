РФ перекидає під Курськ війська, які мали посилити Покровський напрямок — "АТЕШ"

Росія намагається врятувати свою Курську область, тому перекидає війська з України.

Росіяни почали перекидати на Курський напрямок своїх військових, які мали посилити окупаційні позиції на Покровському напрямку в Україні.

Про це інформують партизани "АТЕШ".

"АТЕШ" фіксує перекидання військовослужбовців 810 ОБрМП РФ у Курську область", - повідомили партизани.

За їх даними, російські окупанти переміщають 10 КАМАЗів з особовим складом у Донецькій області.

"Після розвідки вдалося ідентифікувати підрозділ і з'ясувати, що вони прямували в місце відправки для захисту Курська", - повідомили в підпіллі.

За інформацією партизанів, росіяни намагаються всіма силами закрити дірку обороноздатності, тому змушені знімати особовий склад зі стратегічно важливих напрямків.

"Варто нагадати, що не так давно 810 бригаду перекинули з Херсонського напрямку на Покровський для посилення", - зазначили в підпіллі.

Нагадаємо, раніше агент "Атеш" повідомив, що цивільних громадян, які мають досвід з управління БпЛА чи навчаються на операторів, у Курській області використовують для опору.

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