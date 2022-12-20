РФ перекидає війська і техніку з центральної частини Білорусі до українського кордону (відео)

У Мережі з'явилося відео, як росіяни перевозять танки, вантажівки та свій особовий склад залізницею.

РФ розпочала перекидати на південь Білорусі техніку, яку раніше привезли на полігони з російськими мобілізованими.

Про це пише моніторингова група "Беларускі Гаюн".

За інформацією моніторингової групи, упродовж сьогоднішнього дня, 20 грудня, російські окупанти перевозять танки, вантажівки та свій особовий склад з білоруських полігонів у північній та центральній частинах країни, де вони дислокувалися, на Південь – ближче до кордону з Україною.

Загроза з Білорусі: що відомо

Нагадаємо, що 19 грудня вперше від 2019 року російський диктатор Путін приїхав з візитом до Мінська.

В офіційних заявах йшлося про те, що диктатори нібито обговорили економічну співпрацю, а Лукашенко заявив про "необхідність діалогу із Заходом".

ТСН.ua зібрав подробиці переговорів Путіна і Лукашенка і розповів, що залишилося "за кадром" зустрічі.

Політолог Євген Магда вважає, що мета візиту Путіна до Білорусі набагато ширша, ніж розмови про участь білоруських військ у війні.

У ГУР України сподіваються, що "інстинкт самозбереження" у Лукашенка буде зберігатися і він не піддасться на погрози Путіна щодо вторгнення до України.

Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що Україна готова до сценарію безпосереднього втручання Білорусі у війну.

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