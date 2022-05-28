РФ перекидає військову техніку та озброєння та веде повітряну розвідку: у Генштабі повідомили про ситуацію на Донбасі

РФ перекидає військову техніку та озброєння та веде повітряну розвідку: у Генштабі повідомили про ситуацію на Донбасі

Ситуація на Донбасі залишається складна. Ворог проводить наступальні дії, веде розвідку авіацією, перекидає військову техніку та озброєння залізницею.

Зокрема, на Слов’янському напрямку угруповання військ противника вживає заходів для поновлення наступу на окремих напрямках. Ворог продовжує перекидання залізницею озброєння, військової техніки та інших матеріальних засобів з території РФ в район Куп’янська Харківської області.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 28 травня.

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"Після проведення дорозвідки безпілотними авіаційними комплексами обстріляв з артилерії позиції наших військ у районах населених пунктів Нова Дмитровка, Велика Комишуваха, Довгеньке, Діброва та завдав авіаційного удару вертольотами у районі населеного пункту Довгеньке. За підтримки артилерії ворог намагався розвинути наступальні дії в районі населеного пункту Пасіка, успіху не мав, відійшов", - йдеться у повідомленні.

На Донецькому напрямку агресор веде активні бойові дії на Лиманському, Сєверодонецькому, Бахмутському, Курахівському та Авдіївському напрямках. Основна мета – оточення наших військ у районах міст Лисичанськ і Сєверодонецьк та вихід на адміністративний кордон Луганської області. На Лиманському напрямку ворожі підрозділи закріплюються на захоплених рубежах у населеному пункті Лиман. Літаки штурмової авіації завдали три авіаційних удари у районі населеного пункту Діброва.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог, за підтримки артилерії, вів наступ у напрямку Борівського, зазнав втрат, відійшов на раніше зайняті позиції. Проводить розвідку району з метою виявлення та подавлення елементів системи вогню підрозділів Сил оборони України. На Бахмутському напрямку загарбники безуспішно намагаються покращити тактичне положення в районах населених пунктів Комишуваха і Новолуганське. Тривають бойові дії.

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На Авдіївському напрямку противник завдавав інтенсивних артилерійських ударів уздовж всієї лінії зіткнення, бойові дії тривають. Літаки штурмової авіації завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Авдіївка, Веселе та Кам’янка. На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог вів контрбатарейну боротьбу і здійснював вогневе ураження наших військ.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів.

Нагадаємо, в район населеного пункту Лунінець Брестської області, що за 50 км від українського кордону, переміщено дивізіон ОТРК "Іскандер-М".

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