РФ перекидає з Курщини частину військ на інші напрямки: де вже дошкуляє ворог

Ворог перебазував найкращі екіпажі дронів з Курщини на Покровський напрямок. Вони "дуже заважають" українським захисникам.

Російська армія частину своїх сил з Курської області почала перекидати на інші напрямки. Зокрема, частина окупантів може опинитися на Покровському напрямку.

Про це військовослужбовець 68-ї єгерської бригади ЗСУ з позивним "Гусь" розповів у ефірі "Київ24".

"Схоже на те, що окупанти частину своїх сил почали перекидати з Курщини на інші напрямки, і частина з них може опинитися тут у нас (на Покровському напрямку – ред.) найближчим часом", – сказав військовий.

Наразі особовий склад ворога на Покровському напрямку не збільшується, однак "Гусь" зазначив, що "стало більше проблем їз їхніми пілотами і "пташками".

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"Вони перебазували сюди кращі екіпажі, які раніше працювали по наших Силах оборони на Курщині. Тобто частина з тих екіпажів зараз тут і вони нам сильно заважають", – повідомив український захисник.

Водночас наразі російськими загарбникам не вдається прорвати українську оборону на Покровському напрямку. Своєю чергою ЗСУ постійно проводять контратаки.

"Проводимо контратаки постійно. Думаю, зараз на слуху такі назви як Удачне, Котлине, Піщане, Дачинське. Це саме контратаки", – сказав боєць 68-ї бригади.

Нагадаємо, 18 березня речник ОТУВ "Сіверськ" Вадим Мисник інформував, що чимала кількість російських підрозділів, які були задіяні в боях на Курщині, просувається до кордону в Сумській області.

Щодо ситуації на Покровському напрямку, то напередодні командир першого окремого штурмового батальйону імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов повідомив, що активність боїв під Покровськом зменшилася.