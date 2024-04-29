РФ перекинула чеченські батальйони до кордону із Сумщиною – чи є загроза

Росія перекинула до кордону із Сумською областю України близько чотирьох батальйонів чеченців. Наразі вони перебувають на відстані 150-200 км до кордону із Сумщиною.

Про це в ефірі Новини.LIVE розповів командир 3-ї роти 8-го добровольчого формування територіальної громади Володимир Біцак.

Військовий заспокоїв людей і наголосив – ЗСУ готові до будь-якого сценарію.

"Заспокою мешканців міста Суми. Збройні сили на місці, добровольчі формування на місці, натреновані, чекають на цих лайнометів. Є попередня інформація, що на відстань 150-200 км прибуло чотири батальйони чеченців. Ми всі знаємо за два попередні роки війни, що вони вміють воювати тільки з телефонами. Тому я вважаю, що хочуть "попонтуватися" – під'їхати до кордону, зробити якусь фотографію, максимум - захід ДРГ. Така ситуація на даний час на Сумщині", - зазначив Володимир Біцак.

Нагадаємо, окупанти активно штурмують на Авдіївському напрямку – як змінилася ситуація на фронті.

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