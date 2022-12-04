РФ перекинула до Білорусі близько 15 тисяч військовослужбовців: білоруський опозиціонер пояснив, чи є загроза

Останнім часом російський генералітет зачастив на територію Білорусі. Дедалі більше представників генерального штабу ЗС РФ прибуває з так званими інспекціями для того, щоб перевірити перебіг підготовки мобілізованих росіян на полігонах, військових частинах Білорусі.

Про це в ефірі телеканалу "Freeдом" розповів опозиціонер, представник Об'єднаного перехідного уряду Білорусі Павло Латушко.

"Ми знаємо, що зараз переповнені білоруські полігони, військові частини саме російськими військовослужбовцями, які проходять відповідну підготовку. За різними даними, їхня кількість досягла вже близько 15 тисяч осіб. Говорити про те, що ці військовослужбовці РФ готові були б увійти на територію України – швидше не варто, тому що вони не є ударним угрупованням і тією силою, яка здатна до подібних дій. По-перше – вони не мають досвіду, а по-друге – це не якісь спеціальні війська, які могли б ефективно наступати. І знову ж таки немає відповідної зброї. Можливо, йде підготовка до якихось масштабних дій. Такими масштабними діями можуть бути військові навчання, які планує провести Путін на території Білорусі за згодою Лукашенка у найближчі місяці", - пояснив експерт.

Білорусь та війна РФ проти України

Білорусь подовжила військові навчання ЗС РБ та РФ на полігонах, розташованих поблизу кордону з Україною. Вони триватимуть щонайменше до 12 грудня.

Заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь вважає, що білоруські сили вступлять у війну на боці Росії в будь-якому разі.

У суботу, 3 грудня, командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв прозвітував, що на території Білорусі триває накопичення союзного угруповання військ, проте наразі загрози повторного наступу немає.

Російський опозиціонер Андрій Піонтковський вважає, що якщо РФ знайде Лукашенку заміну, білоруси не воюватимуть проти України.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу 3 грудня прилетів на переговори до білоруського колеги Віктора Хреніна. Як повідомляють оборонні відомства, Москва та Мінськ домовилися внести зміни до російсько-білоруської міждержавної угоди про спільне забезпечення регіональної безпеки у військовій сфері.

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