РФ перекинула до Криму 400 бойовиків-іноземців: зведення Генерального штабу ЗСУ 14 жовтня

Росія продовжує тероризувати і вбивати мирне населення України, обстрілює позиції Збройних сил України вздовж усієї лінії зіткнення, намагається утримати окуповані території. Крім того, РФ проводить мобілізацію і вербування найманців. До Криму нещодавно прибули близько 400 бойовиків-іноземців, яких надалі відправлять на фронт.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ 14 жовтня.

Так, російська армія зосереджує зусилля на спробах вийти на адміністративний кордон Донецької області, а також утримати захоплені райони Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Окупанти обстрілюють позиції українських військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснюють інженерне обладнання позицій на окремих напрямках та ведуть повітряну розвідку, підтягують резерви, проводять мобілізацію, вербують найманців.

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Росія не припиняє завдавати ударів по критичній інфраструктурі та цивільних об’єктах України. Так, протягом минулої доби, 13 жовтня, постраждали об’єкти та мирні громадяни населених пунктів Броди, Наливайківка Київської області, Миколаїв та Нікополь Дніпропетровської області.

Щоб завдати ударів ворог використав крилаті, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні безпілотні літальні апарати іранського виробництва.

Загалом за минулу добу російська армія завдала 2 ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснила понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів і ствольної артилерії, в районах населених пунктів Українське, Атинське, Велика Рибиця Сумської області та Миколаївка Чернігівської області;

– з мінометів і ствольної артилерії, в районах населених пунктів Українське, Атинське, Велика Рибиця Сумської області та Миколаївка Чернігівської області; на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Стрілеча, Огірцеве, Стариця, Гатище, Дворічна та Гряниківка;

– з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Стрілеча, Огірцеве, Стариця, Гатище, Дворічна та Гряниківка; на Краматорському напрямку – з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Спірне, Терни, Зарічне, Надія, Ольгівка, Торське, Білогорівка, Ямполівка та Травневе;

– з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Спірне, Терни, Зарічне, Надія, Ольгівка, Торське, Білогорівка, Ямполівка та Травневе; на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Білогорівка, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Зеленопілля, Соледар, Майорськ, Часів Яр та Опитне;

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Білогорівка, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Зеленопілля, Соледар, Майорськ, Часів Яр та Опитне; на Авдіївському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Красногорівка, Водяне, Мар’їнка, Новомихайлівка, Невельське, Первомайське, Золота Нива.

– з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Красногорівка, Водяне, Мар’їнка, Новомихайлівка, Невельське, Первомайське, Золота Нива. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріляно райони населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка, Времівка, Новоандріївка, Новоданилівка, Дорожнянка, Гуляйполе та Комишуваха.

обстріляно райони населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка, Времівка, Новоандріївка, Новоданилівка, Дорожнянка, Гуляйполе та Комишуваха. На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення. Безпосередньо від вогню окупантів постраждали Нікополь та Вищетарасівка.

У місті Енергодар Запорізької області 10-11 жовтня помічено збільшення особового складу російських окупаційних військ на території атомної електростанції. Відомо, що окупанти використовують станцію, як базу для розміщення особового складу, в зв’язку з тим, що об’єкт не обстрілюється.

РФ також посилює режимні заходи. На блокпостах навколо Мелітополя для проведення ретельних обшуків разом із звичайними військовослужбовцями перебувають представники ФСБ.

Щоб поповнити втрату у живій силі військове керівництво Росії не припиняє вербувати найманців. Зокрема, і громадян інших країн. Так, 9 жовтня на тимчасово окуповану територію АР Крим прибули близько чотирьохсот бойовиків-іноземців. У подальшому їх планують залучити до бойових дій на території України.

Крім того, у Приморсько-Ахтарську Краснодарського краю призупинено відправку відмобілізованих до навчальних центрів ЗС РФ до 1 листопада. Це пов'язано з тим, що ці установи не готові до розміщення, підготовки та всебічного забезпечення великої кількості особового складу.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили російські атаки у напрямках населених пунктів Терни, Опитне, Веселе, Невельське, Одрадівка, Іванград, Бахмут, Нова Кам’янка та Сухий ставок.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 25 ударів. Було уражено понад 19 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 6 зенітних ракетних комплексів противника.

Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони збили 5 крилатих ракет та 9 БпЛА.

Ракетні війська і артилерія за добу уразили 3 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів. В зону вогневого ураження також потрапила ворожа станція радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, у ніч проти 14 жовтня російська армія знову завдала удару по Запоріжжю. Ворог випусти по місту три ракети С-300. У результаті було уражено об'єкти інфраструктури, виникли пожежі. Місцевих мешканців попередили, що протягом доби можливі ще ворожі ракетні атаки.

14 жовтня Україна святкує День захисників та захисниць

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