РФ перекинула до Маріуполя окупантів, які вчиняли злочини на Київщині — "Азов"

РФ перекинула до Маріуполя окупантів, які вчиняли злочини на Київщині — "Азов"

Ворожа техніка з маркуванням "V" – це саме ті окупанти, які вчиняли злочини проти цивільного населення на Київському напрямку.

Російські окупанти не припиняють спроб взяти штурмом територію "Азовсталі" у Маріуполі.

Про це розповів заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар у своєму відеозверненні та в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, ситуація у місті важка, подекуди критична. За підтримки танків, авіації, артилерії, зокрема і корабельної, піхоти, ракетних ударів ворог намагається прорватися. Оборонці Маріуполя мужньо захищаються.

"Можливості збивати літаки та підбивати кораблі у нас, на жаль, немає", — сказав "азовець".

Паламар зазначив, що росіяни перекинули до Маріуполя свіжі сили — ймовірно ті підрозділи, які вчиняли злочини під Києвом.

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"Характерно є те, що їхня техніка з маркуванням "V" – це саме ті військові, які вчиняли злочини проти цивільного населення на Київському напрямку. Я вважаю, що таким чином Путін хоче замести сліди та ліквідувати цих виродків, які вчиняли страшні звірства над нашими громадянами на Північному напрямку", — говорить заступник командира "Азову".

Паламар додав, що сили росіян у Маріуполі значно перевершують сили українських захисників. Йдеться про різницю "у кілька тисяч".

Раніше Святослав Паламар повідомив, що цивільні в Маріуполі не можуть залишити підвали через обстріли.

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