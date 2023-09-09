РФ перекинула до Роботиного нові підрозділи, це вплине на її наступ - розвідка Британії

Українські сили продовжують тиск на окупантів на південь від Бахмута.

Російська окупаційна армія перекинула до Роботиного Запорізької області підрозділи з інших напрямків, аби замінити розбиті. Такі дії ворога можуть обмежити здатність військ РФ наступати на інших ділянках фронту.

Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії в Twitter.

"Ці передислокації, ймовірно, обмежують здатність Росії проводити власні наступальні операції на інших ділянках лінії фронту", - йдеться у повідомленні.

Аналітики припускають, що передислокація, швидше за все, свідчить про тиск на російські оборонні лінії, особливо навколо Роботиного.

Зазначається, що підрозділи ЗСУ просунулися до головної лінії оборони росіян на схід від населеного пункту Роботине. Також Сили оборони продовжують поступове тактичне просування до позицій окупантів.

Британські розвідники зауважують, що українські сили продовжують тиск на окупантів на південь від Бахмута на Донеччині, поступово просуваючись між Кліщіївкою та Андріївкою.

Нагадаємо, український Генштаб повідомив про потужні бої, а також те, що ЗСУ просунулися на півдні України. Зазначається, що Сили оборони на Мелітопольському напрямку закріплюються на досягнутих рубежах.

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