Протягом останніх двох тижнів Росія, ймовірно, посилила 58-му загальновійськову армію, що зазнала важких втрат, додатковими Повітряно-десантними підрозділами (ПДВ) на Оріхівському напрямку.

Про це йдеться в огляді Міноборони Британії.

Загалом щонайменше п'ять полків ПДВ зі складу 7-ї та 76-ї дивізій, ймовірно, наразі зосереджені за кілька кілометрів від прифронтового села Роботине.

У повному складі це угруповання має налічувати близько 10 000 елітних десантників. Однак майже ці всі підрозділи, швидше за все, значно недоукомплектовані, відзначили британські аналітики.

Керівництво ПДВ, швидше за все, вважатиме поточну ситуацію вкрай незадовільною.

Протягом всієї війни російське командування намагалося відновити Повітряно-десантні війська як високомобільну ударну силу для наступальних операцій. Під Роботиним десантників використовують як піхоту для посилення перевантажених сухопутних військ.

Раніше військовий експерт Владислав Селезньов повідомив, що ЗС РФ перемістили в район міста Токмак у Запорізькій області щонайменше чотири повітряно-десантні дивізії.

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