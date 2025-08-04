РФ перекидає підготовлені підрозділи для боїв за Кам'янське на Запоріжжі: влада про загрозу

Армія РФ. / © Associated Press

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Війська РФ намагаються прорватися до населеного пункту Кам’янське у Запорізькій області. Російське командування перекидає нові підготовлені підрозділи на цю ділянку фронту.

Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров в ефірі телемарафону.

Чиновник наголосив на тому, що заяви росіян про нібито захоплення Кам’янського не відповідають дійсності.

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"На території селища перебувають підрозділи українських Збройних Сил. Там щодня тривають бої, є ворожі втрати. Наші військові роблять усе можливе, щоб витіснити ворога з населеного пункту", — зазначив Федоров.

За словами очільника ОВА, ситуація ускладнюється тим, що Росія перекидає до Кам’янського нові сили різного рівня підготовки.

Зауважимо, напередодні у Силах оборони півдня заявили про те, що російські війська не захопили повністю Кам'янське. Українські Сили оборони проводять комплекс дій задля повернення втрачених позицій та вихід до річки Янчекрак, що розділяє Кам'янське на дві частини.

"Цей населений пункт, дійсно він розташований географічно десь у 25-27 км від околиці Запоріжжя. І сьогодні в Кам'янському є ворог. Проте і Сили оборони також є в цьому населеному пункті", — наголосив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

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Він пояснив, що населений пункт поділений на дві частини річкою. На одному березі — Сили оборони України, інший берег — під контролем окупантів.

Нагадаємо, аналітики DeepState повідомили, скільки українських територій захопили росіяни в липні. Відомо, що найбільше територій протягом минулого місяця втрачено на Новопавлівському напрямку — 34% від загальної площі. Там ЗС РФ здійснили 12% штурмових дій за місяць.

Зауважимо, головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський заявив про те, що найбільш складна ситуація зараз – на Покровському, Добропільському та Новопавлівському напрямках. Ворог нарощує зусилля для захоплення наших ключових агломерацій, шукає вразливі місця в нашій обороні, веде активні бойові дії одночасно на кількох напрямках.

Дата публікації 21:02, 01.08.25 Кількість переглядів 44 Росіяни хочуть затиснути Покровськ "у кліщі"! Ситуація на фронті зараз