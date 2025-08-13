РФ готується до наступу: військовий розповів, що насправді відбувається біля Покровська

Наступ РФ.

Командування РФ активно перекидає перекидає свої підрозділи, боєкомплект, техніку та інше майно на Донеччину та до району міста Покровська.

Про це повідомив військовий Кирило Сазонов в ефірі Вечір.LIVE.

За його словами, тактика ворога змінюється. Окупаційна армія готується не до оборони, а до наступу — з підтягуванням резервів та підготовкою до «потужної рубки» в найближчі місяці.

“Перекидаються підрозділи російської армії на Донеччину - з Росії та Криму. Ми бачимо підготовку до “рубки” з підтягуванням резервів”, - каже Сазонов.

Військовий вважає, що будь-які перемовини зараз можуть стати прикриттям для цього наступу, адже на фронті немає ознак підготовки Росії до зупинки бойових дій.

Нагадаємо, в в ОСУВ «Хортиця» повідомляють, що армія РФ намагається накопичувати сили для подальших атак в районі Покровська. На Покровському напрямку російська армія продовжує наступати. Армія РФ докладає максимум зусиль з метою блокування Покровсько-Мирноградської агломерації.

Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура» Олександр Ширшин заявив, що ситуація біля Покровська погіршується. З його слів, ситуація «дуже нагадує події під час „здавання“ Очеретиного», що створювало хаос і критичну обстановку на напрямку та зрештою забезпечило успіх ворогу в окупації.