РФ перекидає сили з півдня на Сумщину: чи є загроза

Армія РФ. / © Associated Press

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Перекидання армією РФ резервів із півдня України на Сумський напрямок свідчить про те, що ворог занадто швидко вичерпав свої сили.

Про це заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ в ефірі Ранок.LIVE.

З його слів, росіяни явно не очікували таких втрат в Сумській області й змушені тягнути додаткові сили, які взагалі не планували кидати туди.

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“Це свідчення того, що не все так гладко в диктатурі путінській, не так відбувається наступ на Сумському напрямку, як їм цього б хотілося”, - висловився він.

Інформацію про нібито “наступ на Київ” Тимочко називає спробою посіяти паніку. Мовляв, будь-який рух ворога - це частина стратегічної мети зайти в столицю.

“Дехто подивився на карти, що через Сумщину противник наступав на Київ 2022-го. Але ми знаємо кінцевий результат: всі, хто не встигли втекти, — потім сказали, що це був “жест доброї волі”, - додав Тимочко.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ “потроху відштовхують окупанта” з Сумщини.

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Зауважимо, що у Сумській області росіянам вдалося окупувати 200 квадратних кілометрів. Загарбники продовжують наступ піхотними групами в напрямку Хотіні та Юнаківки.

До слова, місцеве видання “Кордон Медіа” інформує, що на Сумщині подекуди Сили оборони мають певні успіхи у їх витісненні. Втім, окупанти захопили низку сіл у кількох громадах.