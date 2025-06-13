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- Війна
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РФ перекидає сили з півдня на Сумщину: чи є загроза
Російська армія зазнає великих втрат в Сумській області. Для ворога це було неочікувано.
Перекидання армією РФ резервів із півдня України на Сумський напрямок свідчить про те, що ворог занадто швидко вичерпав свої сили.
Про це заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ в ефірі Ранок.LIVE.
З його слів, росіяни явно не очікували таких втрат в Сумській області й змушені тягнути додаткові сили, які взагалі не планували кидати туди.
“Це свідчення того, що не все так гладко в диктатурі путінській, не так відбувається наступ на Сумському напрямку, як їм цього б хотілося”, - висловився він.
Інформацію про нібито “наступ на Київ” Тимочко називає спробою посіяти паніку. Мовляв, будь-який рух ворога - це частина стратегічної мети зайти в столицю.
“Дехто подивився на карти, що через Сумщину противник наступав на Київ 2022-го. Але ми знаємо кінцевий результат: всі, хто не встигли втекти, — потім сказали, що це був “жест доброї волі”, - додав Тимочко.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ “потроху відштовхують окупанта” з Сумщини.
Зауважимо, що у Сумській області росіянам вдалося окупувати 200 квадратних кілометрів. Загарбники продовжують наступ піхотними групами в напрямку Хотіні та Юнаківки.
До слова, місцеве видання “Кордон Медіа” інформує, що на Сумщині подекуди Сили оборони мають певні успіхи у їх витісненні. Втім, окупанти захопили низку сіл у кількох громадах.