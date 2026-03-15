РФ перекинула морську піхоту на південь України: у ЗСУ розповіли про плани ворога

Російські окупаційні війська посилюють угруповання на півдні України та перекидають підрозділи морської піхоти для участі у штурмових діях.

Про це розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в етері телемарафону 14 березня.

За його словами, йдеться зокрема про 40-ву бригаду морської піхоти Тихоокеанського флоту Росії.

Цей підрозділ раніше вже брав участь у штурмових діях поблизу населених пунктів Варварівка та Прилуки.

«Намагались атакувати наші позиції, проте — невдало», — зазначив Волошин.

Водночас, за словами речника, російське командування готується перекинути на південний напрямок ще два угруповання морської піхоти. Після відновлення та поповнення вони можуть бути залучені до штурмів уже у квітні.

«Їх перекинуть на територію тимчасово окупованої Донецької області. Там вони пройдуть бойове злагодження, відновлення, поповнення втрат та, ймовірно, будуть залучені до проведення штурмових дій у нас на півдні.

Це може бути й Гуляйпільський напрямок, і Олександрівський напрямок, і навіть Оріхівський напрямок… Говорити, де вони, та як — це плани російського генерального штабу», — зазначив речник.

Крім того, Волошин підкреслив, що ситуація на Гуляйпільському напрямку залишається складною. За його словами, щодня там відбувається до 30 бойових зіткнень.

Найактивніше російські війська намагаються атакувати поблизу населених пунктів Залізничне, Мирне, Чарівне та інших.

