РФ перекинула рекордну кількість бомбардувальників на "Оленью": експерт пояснив навіщо

Російська авіація. / © Associated Press

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Армія РФ стягнула значу кількість стратегічних бомбардувальників Ту-95МС на аеродром “Оленья”. Загарбники намагаються заплутати розвідку України. Зокрема, щодо планування маршрутів для українських БуЛА.

Про це заявив генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу Ігор Романенко в ефірі Radio NV.

"Вони таким чином себе захищають. Поки ми зберемося, поки проведемо розвідку, сплануємо маршрути, вони піднімуться та передислокуються. Вони весь час намагаються це робити. Це добре, адже вони витрачають ресурс, займаються збереженням замість того, щоб завдавати ударів", - наголосив Романенко.

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З його слів, це важливе досягненням Сил оборони України. Експерт порівняв його з початком операцій на Чорному морі, які були спрямовані на витіснення флоту Росії.

"Дивіться до яких результатів це призвело. Що ми їх загнали в інші порти, знищили третину кораблів та суден. Тепер ми таким чином ганяємо їхню стратегічну авіацію", – наголосив Романенко.

Нагадаємо, видання Defence Express повідомило, що РФ масово переганяє стратегічну авіацію на "Оленью". Станом на 26 травня на цьому аеродромі одночасно зосереджено 40 бомбардувальників Ту-22М3, 11 стратегічних ракетоносців Ту-95МС (тобто 20% від їхньої загальної кількості в строю), а також п’ять транспортних Ан-12.

Експерти вважають, що росіяни мають дефіцит ракетоносіїв. Зокрема, свідченням цього є те, що Росія щомісяця виробляє приблизно 150 ракет великої дальності, але темпи їх використання значно нижчі. На озброєнні Росії близько 40–50 Ту-95МС, однак не всі — в льотному стані. Частина Ту-160 — на ремонті, ще частина — в резерві або небоєздатна.

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Дата публікації 12:14, 07.05.25 Кількість переглядів 3 Потужні атаки по Росії! Палають найбільші військові підприємства!