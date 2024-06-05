РФ переміщує на кордон з Харківщиною нові підрозділи: що відбувається в регіоні

Російська окупаційна армія переміщує на Харківський напрямок, на кордон з Україною, нові підрозділи, зокрема мотострілецькі, для підтримки штурмів. Адже на цій ділянці фронту загарбники протягом останніх тижнів зазнали великих втрат.

Про це в коментарі LIGA.net повідомив речник Національної гвардії Руслан Музичук.

"Втрати противника протягом цих тижнів змушують його переміщувати до цього району підрозділи для поповнення та підтримання спроб наступальних дій, а також для утримання займаних ділянок", - розповів він.

Водночас Сили оборони не дають ворогу просуватися, ведуть ефективну оборону, подекуди контратакують.

За словами Музичука, армія РФ намагається наступати в напрямку Липців, щоб витіснити українські підрозділи із займаних позицій. Окрім того, окупанти ведуть наступальні дії з напрямків населених пунктів Глибоке та Лук'янці.

Для розвідки місцевості у Харківській області окупанти використовують безпілотники ZALA, "Орлан" та поєднують з БпЛА типу "Ланцет". За добу нацгвардійці збили 39 ворожих дронів, за тиждень – понад 100.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у новому звіті заявили, що російські окупанти просунулися біля Вовчанська на Харківщині. Втім, їхній темп наступальних операцій сповільнився.

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