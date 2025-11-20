РФ перерізає логістику ЗСУ, щоб послабити оборону "великого і важливого міста": DeepState

Війна. / © Associated Press

Після захоплення Рівнопілля у Запорізькій області окупаційна армія РФ рухається на північні околиці в бік Гуляйполя. Росіяни намагаються вийти в тили позиціям ЗСУ, розташованим у Зеленому Гаю та Червоному.

Про це повідомив аналітик ресурсу DeepState Роман Погорілий на YouTube-каналі команди.

Зазначається, що російські війська просунулися до дороги на Зелений Гай з Гуляйполя. Саме на цій ділянці фронту вони полюють на логістику ЗСУ.

Окупанти рухаються зі сходу в лоб на позиції ЗСУ в Зеленому Гаю і вже заходять до села. Бійці ЗСУ, які тримають там оборону, кажуть, що тиск армії РФ суттєво збільшився. Техніку росіяни не застосовують, просуваються силами піхоти, яку підтримують дрони та інші засоби ураження.

Окупанти шукають слабкі місця в обороні ЗСУ на відтинку Прилуки, Варварівка, Зелене, Затишшя, щоб обійти Гуляйполе і збільшити свій вогневий вплив, аби послабити оборону міста.

Погорілий ставить під сумнів заяви стосовно району Гуляйполя про те, що "там все стабілізувалося, вдалося зупинити". На його думку, росіяни не спинилися, а перекинули сили на іншу точку.

"Якщо ми говорили там про Рівнопілля, то зараз вони переключаються на Зелений Гай. Поки що важко взяти під контроль цю ситуацію, особливо коли погіршується і ламається логістика. Тому, скоріше за все, в майбутньому зміни на мапі там також будуть фіксуватися", – наголошує Погорілий.

Нагадаємо, військовий оглядач Денис Попович заявив, що Гуляйполе може спіткати доля Мирнограда і Покровська. Небезпека для міста на Запоріжжі ще більше зросте, якщо росіяни окупують Рівнопілля — тоді загарбникам стане легше обстрілювати Гуляйполе з дронів та артилерії, адже місто розташоване в низині.