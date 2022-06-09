РФ переселяє військових та їхні сім'ї до окупованого Херсона: росіяни в захваті від життя у місті

РФ переселяє військових та їхні сім'ї до окупованого Херсона: росіяни в захваті від життя у місті

Ситуація у тимчасово окупованій Херсонській області залишається складною. Так, РФ переселяє своїх військових та їхні сім'ї до окупованого Херсона та інших міст регіону.

Незважаючи на окупацію, родини військових Росії в захваті від умов та рівня проживання на Херсонщині.

Про це повідомляє пресслужба ОК "Південь".

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"У Херсоні та деяких містах області з’являється інформація, що військові окупанти перевозять туди свої родини, намагаючись переконати місцевих, що вони тут назавжди. Самі ж родини окупантів не приховують свого захвату від рівню життя на Херсонщині, який навіть в умовах понад 100-денної окупації в рази вищий від їх рідних російських регіонів", - розповіли в оперативному командуванні.

Окрім цього, за повідомленням ОК "Південь", російські військові споруджують додаткові лінії оборони, створюють інженерні загородження та мінують територію, але використовують при цьому радянські міни, виготовлені в 50-х роках минулого століття, що відлежувалися на їх складах в очікуванні знищення. При спробі встановлення мінних загороджень, на старих боєприпасах вже підірвалося кілька саперів-окупантів. З метою покращення тактичного положення ворог готується до форсування водних перешкод.

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Миколаївська область

Росія продовжує ведення бойових дій на зайнятому рубежі. Вночі і ранком окупанти обстріляли Миколаївщину: Інгульську та Березнегуватську громади. Одна людина загинула. Пошкоджені житлові будинки. В Миколаївському районі внаслідок нічного обстрілу Куцурубської громади пошкоджено лінію електропередачі. Постраждалих немає.

Протягом ночі українські ракетно-артилерійські підрозділи знищили:

13 окупантів,

2 самохідіні гаубиці "Мста-С",

автомобільну техніку противника.

Одеська область

Сили оборони РФ проводять контрдиверсійні та інші заходи протидії, а також заходи бойової підготовки.

"В Чорному морі корабельне угруповання ворога продовжує навчання, але в готовності до нанесення ударів по території України перебувають 3 надводних кораблі та 1 підводний човен. Вони споряджені 28 крилатими ракетами. Також на бойовому чергуванні перебувають 4 ВДК. Таким чином загроза ракетних ударів залишається, імовірність висадки морського десанту – не виключена", - йдеться у повідомленні.

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