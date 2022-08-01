РФ перетворила півострів на військово-тюремний табір: Зеленський про повернення українського Криму

Україна, попри протидії РФ, розвиває "Кримську платформу", щоб повернути собі окупований півострів.

Про це 1 серпня під час свого відеозвернення сказав президент України Володимир Зеленський.

"Минулого року ми створили Кримську платформу і розвиваємо цей формат – попри всі загрози і відчутну дипломатичну протидію Росії. За роки окупації Росія перетворила Крим на великий військово-тюремний табір – і десятки тисяч людей стали його жертвами. Крим став плацдармом для ударів по вільній території нашої країни... Слабка та недостатньо принципова реакція на окупацію Криму в 14-му році і в наступні роки стала однією з передумов того, що російська агресія змогла розростись до таких масштабів. Поступово відновимо справедливість і щодо нашого Криму", - сказав президент.

Нагадаємо, у Криму окупанти забирають чоловіків на війну Росії з Україною.

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