РФ перетворила завод Шахедів на фортецю: там більше ППО, ніж біля резиденції Путіна

33 позиції ППО та антидронові сітки: як Путін захищає головний завод «Шахедів» / © Радіо Свобода

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Путінський режим перетворив так звану особливу економічну зону «Алабуга» в Татарстані, де налагоджено масове виробництво дронів Shahed-«Герань», на один із найбільш захищених об’єктів у всій Росії. Нові супутникові знімки зафіксували там уже 33 позиції систем ППО.

Про це передає «Радіо Свобода».

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Нові супутникові знімки від 21 жовтня показують, що навколо особливої ​​економічної зони з’явилися бетонні вежі, майданчики для зенітних комплексів «Панцир» та «Тор», а також вежі з зенітними кулеметами.

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© Радіо Свобода

Крім того, на території «Алабуги» розташовані вежі для зенітних великокаліберних кулеметів та конструкції для натягу антидронових мереж над виробничими корпусами.

© Радіо Свобода

У виданні зауважують, що «Алабуга» залишається одним із найбільш захищених від українських ударів об’єктів у Росії поряд з резиденцією Путіна на Валдаї (31 вежа та 2 позиції ЗРК С-300/400).

Для порівняння, у самій Москві та Московській області з 2022 року звели трохи більше сотні нових позицій ППО.

За даними «Радіо Свобода», спроб атакувати «Алабугу» українські військові не робили зі червня 2025 року.

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Раніше у спільній доповіді вашингтонського Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) та Інституту Джорджа Буша-молодшого повідомлялося, що Північна Корея направила до Росії 12 тисяч робітників для складання «Шахедів» в Алабузі.

За даними авторів доповіді, північнокорейським робітникам платять 2,5 долара за годину. До 90% їхніх заробітків привласнює режим Кім Чен Ина.

Раніше повідомлялося, що на російських заводах до 25 тисяч робітників із Північної Кореї збирають дрони для атак по Україні.

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