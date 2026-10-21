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- Війна
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РФ перетворила завод Шахедів на фортецю: там більше ППО, ніж біля резиденції Путіна
Росія звела навколо заводу «Шахедів» у Татарстані справжню ППО-фортецю: супутники показали масштаби оборони.
Путінський режим перетворив так звану особливу економічну зону «Алабуга» в Татарстані, де налагоджено масове виробництво дронів Shahed-«Герань», на один із найбільш захищених об’єктів у всій Росії. Нові супутникові знімки зафіксували там уже 33 позиції систем ППО.
Про це передає «Радіо Свобода».
Нові супутникові знімки від 21 жовтня показують, що навколо особливої економічної зони з’явилися бетонні вежі, майданчики для зенітних комплексів «Панцир» та «Тор», а також вежі з зенітними кулеметами.
Крім того, на території «Алабуги» розташовані вежі для зенітних великокаліберних кулеметів та конструкції для натягу антидронових мереж над виробничими корпусами.
У виданні зауважують, що «Алабуга» залишається одним із найбільш захищених від українських ударів об’єктів у Росії поряд з резиденцією Путіна на Валдаї (31 вежа та 2 позиції ЗРК С-300/400).
Для порівняння, у самій Москві та Московській області з 2022 року звели трохи більше сотні нових позицій ППО.
За даними «Радіо Свобода», спроб атакувати «Алабугу» українські військові не робили зі червня 2025 року.
Раніше у спільній доповіді вашингтонського Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) та Інституту Джорджа Буша-молодшого повідомлялося, що Північна Корея направила до Росії 12 тисяч робітників для складання «Шахедів» в Алабузі.
За даними авторів доповіді, північнокорейським робітникам платять 2,5 долара за годину. До 90% їхніх заробітків привласнює режим Кім Чен Ина.
Раніше повідомлялося, що на російських заводах до 25 тисяч робітників із Північної Кореї збирають дрони для атак по Україні.