РФ перейде в наступ в другій половині 2024-го: експерт назвав головні напрямки

За словами експерта, на другу половину 2024 року росіяни планують влаштувати як мінімум дві наступальні операції – на Часів Яр та Куп'янськ.

Російські окупанти готуються до масштабних дій на фронті і можуть піти у наступ у другій половині 2024 року.

Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, передає "Еспресо".

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"Якщо говорити про можливості російських окупаційних військ, то протягом 2024 року вони дійсно планують перейти в наступ. Ймовірно, у другій половині року. Те, що ми сьогодні можемо спостерігати біля Часового Яру, ще не пік їхніх наступальних можливостей", – каже Коваленко.

На його думку, на другу половину 2024 року росіяни планують влаштувати як мінімум дві наступальні операції – на Часів Яр та Куп'янськ. Другорядною ціллю для них буде лінія від Марʼїнки на Вугледар. Також ворог спробує просуватись в Запорізькій області. Зокрема, в районі Роботиного.

Експерт пояснив, що зараз окупанти намагаються створити буфер безпеки для своїх військ біля Іванівського на Бахмутському напрямку.

"Сьогодні окупанти біля Часового Яру намагаються сформувати умови для великого наступу. Зокрема, захоплення Іванівського, Богданівки, Кліщіївки та Андріївки. Особливо це стосується Кліщіївки та Андріївки, адже таким чином вони намагаються створити для себе буфер безпеки для свого південного флангу з Іванівського", – підсумував він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS заявив, що окупаційна армія Росії готує новий наступ уже в травні-червні. Також він повідомив, що Росія на 1 червня готує додаткову мобілізацію 300 тисяч своїх військовослужбовців.

Мер Києва Віталій Кличко припустив, що столиця може знову стати метою для сухопутних військ Росії.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про ймовірну підготовку армії РФ до нового нападу.

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