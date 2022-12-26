РФ перейшла до нової оборонної тактики – у британській розвідці пояснили, чи спрацює вона

У британській розвідці розповіли про нову оборонну тактику Росії за допомогою мінних полів.

Російська армія в Україні перейшла до нової оборонної тактики за допомогою мінних полів. Але вони можуть бути ефективними лише, якщо прикриті спостереженням та вогнем. Від жовтня російські сили здебільшого зосередилися на будівництві оборонних позицій на багатьох ділянках лінії фронту в Україні.

Про це йдеться у щоденному огляді Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

За даними британської розвідки, це включає встановлення додаткових полів протитанкових та протипіхотних мін, що виходить за межі установок російської військової доктрини.

"Мінні поля є ефективною перешкодою для навчених військ лише у тому випадку, якщо вони прикриті спостереженням і вогнем. Серйозною проблемою для російських сил, ймовірно, буде брак засобів спостереження та навченого персоналу для ефективного спостереження за великими площами нових мінних полів", - йдеться у повідомленні.

Бойові дії на фронті

У Кремлі пропонують створити центри підготовки військових по всій країні за прикладом Чечні. Там вірять, що такий метод підготовки бійців допоможе їм "якнайшвидше виграти".

На думку військового Андрія Крищенка, окупантам дали новий термін на захоплення Бахмута – до 1 січня.

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, що у найближчий період докорінних змін на фронті не буде.

Також, за його словами, Росія має ракет лише на 2-3 масовані атаки.

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