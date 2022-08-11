РФ перейшла до відвертого ядерного шантажу: Зеленський про ситуацію на Запорізькій АЕС

За словами президента, ситуація навколо Запорізької АЕС – це один із найбільших злочинів держави-терориста.
Президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію навколо Запорізької АЕС, яку захопили росіяни і погрожують зірвати.
Про це глава держави сказав у своєму традиційному відеозверненні увечері 11 серпня.
Зеленський закликав міжнародну спільноту рішучіше протидіяти агресії РФ, адже країна-агресорка перейшла до відвертого ядерного шантажу.
"Те, що відбувається зараз навколо Запорізької АЕС, – це один з найбільших злочинів держави-терориста. Сьогодні зафіксовані чергові прильоти російських снарядів по території станції, в безпосередній близькості від обʼєктів АЕС", – сказав він.
Президент наголосив: Росія вкотре "пробила дно" у світовій історії тероризму.
"Ніхто більше не використовував атомну станцію так очевидно для погроз усьому світу та для висування якихось умов. І абсолютно всі у світі мають реагувати негайно, щоб вигнати окупантів з території Запорізької атомної станції. Це глобальний інтерес, а не просто українська потреба. Наголошуємо на цьому на всіх рівнях – від Ради Безпеки ООН до контактів між державами", – каже глава держави.
Зеленський пояснив, що лише повний відхід росіян із території Запорізької АЕС і відновлення повноцінного контролю України над станцією гарантують відновлення атомної безпеки для всієї Європи.
Нагадаємо, що Росія використовує захоплену Запорізьку атомну електростанцію біля Енергодара, яку вона окупувала ще 4 березня, для ядерного шантажу.
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