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РФ перейшла до відвертого ядерного шантажу: Зеленський про ситуацію на Запорізькій АЕС

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РФ перейшла до відвертого ядерного шантажу: Зеленський про ситуацію на Запорізькій АЕС

Фото: УНІАН

За словами президента, ситуація навколо Запорізької АЕС – це один із найбільших злочинів держави-терориста.

Президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію навколо Запорізької АЕС, яку захопили росіяни і погрожують зірвати.

Про це глава держави сказав у своєму традиційному відеозверненні увечері 11 серпня.

Зеленський закликав міжнародну спільноту рішучіше протидіяти агресії РФ, адже країна-агресорка перейшла до відвертого ядерного шантажу.

"Те, що відбувається зараз навколо Запорізької АЕС, – це один з найбільших злочинів держави-терориста. Сьогодні зафіксовані чергові прильоти російських снарядів по території станції, в безпосередній близькості від обʼєктів АЕС", – сказав він.

Президент наголосив: Росія вкотре "пробила дно" у світовій історії тероризму.

"Ніхто більше не використовував атомну станцію так очевидно для погроз усьому світу та для висування якихось умов. І абсолютно всі у світі мають реагувати негайно, щоб вигнати окупантів з території Запорізької атомної станції. Це глобальний інтерес, а не просто українська потреба. Наголошуємо на цьому на всіх рівнях – від Ради Безпеки ООН до контактів між державами", – каже глава держави.

Зеленський пояснив, що лише повний відхід росіян із території Запорізької АЕС і відновлення повноцінного контролю України над станцією гарантують відновлення атомної безпеки для всієї Європи.

Нагадаємо, що Росія використовує захоплену Запорізьку атомну електростанцію біля Енергодара, яку вона окупувала ще 4 березня, для ядерного шантажу.

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