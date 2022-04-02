РФ піде з усіх територій, крім півдня та сходу, щоб диктувати умови - Подоляк

РФ піде з усіх територій, крім півдня та сходу, щоб диктувати умови - Подоляк

Радник голови ОП наголосив, що без важкої зброї Україні не обійтися.

Радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що РФ піде з усіх територій, крім півдня та сходу та спробує там наглухо окопатися, щоб диктувати умови.

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""Афганізації" й тривалого, виснажливого для Росії конфлікту, як хтось очікує, не буде. РФ піде з усіх територій, крім півдня та сходу, спробує там наглухо окопатися, поставити ППО, різко знизити втрати й диктувати умови. Без важкої зброї не обійтися, якщо хочемо винести росіян подалі", - заявив Подоляк.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 38-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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