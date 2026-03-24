РФ підняла стратегічну авіацію: можливі пуски ракет уже найближчим часом

Ракета / © ТСН.ua

Реклама

За інформацією моніторингових каналів, два борти Ту-95 наразі пролітають територію Республіки Мордовія у напрямку потенційних пускових рубежів — району Волгодонська або акваторії Каспійського моря.

Також зафіксовано один борт Ту-160, який пролітає Пензу та рухається у тому ж напрямку — до Волгодонська або Каспію.

Зазначається, що у разі досягнення відповідних рубежів, російська авіація може здійснити пуски крилатих ракет. Орієнтовний час можливих запусків — через 1–1,5 години.

Реклама

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Українців закликають уважно стежити за сигналами повітряної тривоги та негайно проходити до укриттів у разі її оголошення.

Загроза нового ракетного удару РФ

Раніше військовий експерт попередив, що чергова масована російська ракетна атака по Україні може статися протягом найближчих діб.

У моніторингових каналах з’явилася інформація, що одним із ключових об’єктів нової повітряної атаки РФ може бути центральний залізничний вокзал Києва. В «Укрзалізниці» прокоментували цю інформацію.