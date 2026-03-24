РФ підняла стратегічну авіацію: можливі пуски ракет уже найближчим часом
Росія вивела у повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95 і Ту-160, які рухаються у напрямку пускових рубежів. За даними моніторингових каналів, пуски крилатих ракет можуть відбутися протягом найближчої години-півтори.
За інформацією моніторингових каналів, два борти Ту-95 наразі пролітають територію Республіки Мордовія у напрямку потенційних пускових рубежів — району Волгодонська або акваторії Каспійського моря.
Також зафіксовано один борт Ту-160, який пролітає Пензу та рухається у тому ж напрямку — до Волгодонська або Каспію.
Зазначається, що у разі досягнення відповідних рубежів, російська авіація може здійснити пуски крилатих ракет. Орієнтовний час можливих запусків — через 1–1,5 години.
Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.
Українців закликають уважно стежити за сигналами повітряної тривоги та негайно проходити до укриттів у разі її оголошення.
Загроза нового ракетного удару РФ
Раніше військовий експерт попередив, що чергова масована російська ракетна атака по Україні може статися протягом найближчих діб.
У моніторингових каналах з’явилася інформація, що одним із ключових об’єктів нової повітряної атаки РФ може бути центральний залізничний вокзал Києва. В «Укрзалізниці» прокоментували цю інформацію.