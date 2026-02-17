ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
626
Час на прочитання
1 хв

РФ підняла у повітря стратегічні бомбардувальники : коли можлива ракетна загроза — монітори

З аеродрому «Оленья» у РФ зафіксовано зліт стратегічних бомбардувальників — моніторингові канали попереджають про ймовірну ракетну небезпеку вранці.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Ту-95

Ту-95

Моніторингові спільноти повідомляють про зліт групи стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, а також імовірно Ту-160 з аеродрому «Оленья» на території РФ.

За попередніми даними, у повітря могли піднятися щонайменше три борти Ту-95МС. Інформація щодо точної кількості літаків уточнюється.

Аналітики зазначають, що у разі бойового вильоту орієнтовний час можливих пусків ракет — близько 4:30–5:30. Відповідно, ракети у повітряному просторі України можуть з’явитися приблизно між 5:30 та 6:30.

Офіційного підтвердження щодо бойового застосування станом на цей момент немає.

Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час небезпеки.

Нагадаємо, що у Криму пролунала серія вибухів: повідомляють про атаку «добрих дронів»: міст перекрито

Дата публікації
Кількість переглядів
626
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie