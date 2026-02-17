РФ підняла у повітря стратегічні бомбардувальники : коли можлива ракетна загроза — монітори

Ту-95

Моніторингові спільноти повідомляють про зліт групи стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, а також імовірно Ту-160 з аеродрому «Оленья» на території РФ.

За попередніми даними, у повітря могли піднятися щонайменше три борти Ту-95МС. Інформація щодо точної кількості літаків уточнюється.

Аналітики зазначають, що у разі бойового вильоту орієнтовний час можливих пусків ракет — близько 4:30–5:30. Відповідно, ракети у повітряному просторі України можуть з’явитися приблизно між 5:30 та 6:30.

Офіційного підтвердження щодо бойового застосування станом на цей момент немає.

Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час небезпеки.

