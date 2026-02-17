- Дата публікації
РФ підняла у повітря стратегічні бомбардувальники : коли можлива ракетна загроза — монітори
З аеродрому «Оленья» у РФ зафіксовано зліт стратегічних бомбардувальників — моніторингові канали попереджають про ймовірну ракетну небезпеку вранці.
Моніторингові спільноти повідомляють про зліт групи стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, а також імовірно Ту-160 з аеродрому «Оленья» на території РФ.
За попередніми даними, у повітря могли піднятися щонайменше три борти Ту-95МС. Інформація щодо точної кількості літаків уточнюється.
Аналітики зазначають, що у разі бойового вильоту орієнтовний час можливих пусків ракет — близько 4:30–5:30. Відповідно, ракети у повітряному просторі України можуть з’явитися приблизно між 5:30 та 6:30.
Офіційного підтвердження щодо бойового застосування станом на цей момент немає.
Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час небезпеки.
