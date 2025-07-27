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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
5013
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РФ підняла в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95: коли може бути ракетний удар

Виліт найімовірніше, бойовий, тому цієї ночі є загроза масованого ракетного удару.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Загроза масованого ракетного удару

Загроза масованого ракетного удару / © ТСН.ua

Моніторингові Telegram-канали повідомляють про зліт як мінімум двох бортів Ту-95мс з аеродрому «Оленья», що в Мурманській області РФ.

Якщо виліт дійсно бойовий, то 

  • пуски ракет приблизно відбудуться о ~2:00 — 3:00.

  • ракети в повітряному просторі України: ~03:00 — 04:00.

Як зазначає паблік «Николаевский Ванек», виліт найімовірніше, бойовий.

У пабліку зазначають, що в районі Енгельса літаки будуть швидше за все приблизно о 01:30 — 02:00 ночі.

  • Якщо пуски будуть звідси — тоді ракети очікуємо в нашому повітряному просторі близько 02:00 — 03:00.

  • Якщо пуски будуть з району Каспійського моря, тоді ракети очікуємо в нашому повітряному просторі близько 04:30 — 05:00.

UPD

Згодом стало відомо, що кількість бортів Ту-95мс у повітрі збільшилася до 6.

Нагадаємо, що сьогодні пізно ввечері РФ знову запустила рої «Шахедів» по Україні.

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