РФ підсилює свої сили на Херсонщині і відводить підрозділи з двох напрямків – розвідка Британії

Росія зосереджує свої війська для просування на Херсонському напрямку, а з півдня та сходу почала відводити свої підрозділи.

Про це йдеться у щоденному звіті Міністерства оборони Великої Британії.

"Протягом першої половини вересня 2023 року тривають запеклі бої навколо островів у нижній течії Дніпра в Херсонській області, які зараз є лінією фронту. Обидві сторони здійснили рейди з командами на невеликих човнах проти островів і протилежних берегів річок", - пише британська розвідка.

У зведенні зазначили, що існує реалістична ймовірність того, що російські операції в цьому районі активізувалися, оскільки цей сектор перейшов під відповідальність новоствореного 40-го армійського корпусу.

"Кількість залучених сил невелика, порівняно з іншими фронтами, однак обидві сторони вважають цей район стратегічно важливим. Це також дає можливість відвести підрозділи противника від напружених боїв у Запорізькій та Донецькій областях", - йдеться у повідомленні.

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