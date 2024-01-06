РФ підтягує десантників і морську піхоту: Гуменюк розповіла про бої на Херсонщині

Окупаційна армія Росії міняє свої підрозділи на лівому березі Херсонської області. В окупантів виник суттєвий розбрат серед особового складу – ворог підтягує туди десантників і морську піхоту.

Про це в ефірі телемарафону розповіла керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

"Бачимо дуже метушливу заміну підрозділів, дуже суттєвий розбрат серед особового складу. Зараз виникла потреба у ворога посилювати південний напрямок, придніпровський, як вони називають. На цій ділянці штурмові дії їм треба продовжувати, а у війську нема злагодженості. Вони підтягують сюди десантників і морську піхоту, відчувають, що не впорались ті, кого кидали до цього на "м'ясні штурми", - розповіла вона.

За її словами, на Херсонщині відбувається певне посилення у штурмових діях за підтримки бронетехніки.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ворог посилюється на Півдні України після успішних дій ЗСУ в окупованому Криму - Гуменюк

"Певний період часу ворог її не використовував, тому що масово втрачав. Очевидно, що підтягнули певний резерв, тому штурмові дії зараз відбуваються з підтримкою бронетехніки. Тим не менш, наші позиції на лівому березі залишаються сталими. Нам вдається відбивати штурми. За минулу добу їх було понад 10. Продовжуємо роботу над розширенням плацдарму", - резюмувала Гуменюк.

Нагадаємо, Гуменюк розповіла про результати атаки ЗСУ по Севастополю.

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