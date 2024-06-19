РФ підтягує резерви, активізація масштабна: офіцер "Азова" про ситуацію на східній ділянці фронту

Офіцер 12-ї бригади "Азов" Ілля Самойленко ("Гендальф") розповів про концентрацію сил ворога на сході. За його словами, окупанти підтягують резерви на території Донецької і Луганської областей. Певна активізація з боку росіян триває досить масштабно.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Якщо говорити про Лиманський напрямок, то в нас тут стабільно гаряче досить довго. Концентрація сил ворога значна. Більш того, було помічено, що противник підтягує резерви на території Донецької і Луганської областей", - зазначив він.

Самойленко зауважив, що противник не зупиняється в застосуванні високоточної зброї, керованих авіабомб, артилерійських обстрілів, зокрема крупних калібрів 203 мм, 240 мм.

"Активного просування противника на нашій ділянці немає. Тому що ці спроби прорвати лінію оборони пересікаються. Ми намагаємося бити противника раніше, ніж він сформує бойовий порядок, але концентрація сил досить значна", - резюмував військовий.

Нагадаємо, комбат 3-ї штурмової зробив невтішну заяву про ситуацію на фронті – "Ми програємо цю війну".

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