РФ пішла у масовані штурми: на важливій ділянці фронту погіршилася ситуація

Російська армія. / © Associated Press

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На Покровському напрямку армія агресорки Росії зібралася з силами і пішла в масовані штурми. Справи погіршуються.

Про це повідомив військовий кореспондент Богдан Мірошников.

“Це стосується не тільки міжріччя Солоної та Вовчої, а ще районів Котлиного та Удачного. Тільки тепер це ще й підкріплюється масованими атаками на іншому фланзі, в бік Новоекономічного та західніше Коптєвого”, - повідомив він.

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За словами Мірошникова, на цій ділянці фронту російські окупанти мають успіхи.

Ситуація на Донеччині

За даними ISW, Росія змінює тактику і хоче по іншому оточити Покровськ. Нині російські війська можуть спробувати прорватися до Родинського, що на підступах до Добропілля. Їхня мета — змусити ЗСУ відступити з Покровська та Мирнограда через загрозу оточення. Після цього може бути поновлена спроба наступу на Костянтинівку.

Днями DeepState повідомили, що росіяни захопили два населених пункти поблизу Дніпропетровщини. Це - Зелений Кут та Новоукраїнка, що на Покровському напрямку.

Тим часом The New York Times пише про те, що фронт на сході може обвалитися. РФ може прорвати оборону України на Донбасі та наблизитись до захоплення всієї Донецької області, якщо захопить місто Костянтинівку.

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Дата публікації 14:41, 07.07.25 Кількість переглядів 47 Цілі під'їзди ховали під собою людей! Київ пригадує наймоторошніший ракетний обстріл