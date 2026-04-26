РФ пішла в атаку майже скрізь: що відбувається на фронті – Сирський

Олександр Сирський / © Олександр Сирський

Ситуація на фронті залишається складною — російські війська активізували наступальні дії практично по всій лінії бойового зіткнення.

Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, попри посилення атак, Сили оборони України стримують ворога завдяки виваженому плануванню, інноваційним рішенням та ефективному застосуванню озброєння.

«У результаті противник зазнає втрат, що перевищують його можливості з доукомплектування підрозділів», — зазначив головнокомандувач.

Окремо головнокомандувач наголосив, що удари по російських виробничих об’єктах послаблюють можливості противника.

«Противник уже відчуває дефіцит ракет для протидії українським безпілотним системам і засобам ураження», — додав він.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни готуватимуть наступ наприкінці 2026 року, як це було в кінці 2025-го.

Нагадаємо, російські окупанти знову намагаються прорватися до Купʼянська. Вони намагаються використовувати тактику прориву через газові труби.

«Є проблема. Це Голубівка, через яку росіяни намагаються лізти до міста. Вони знову поновили спроби лізти через Голубівку і через труби», — зазначив речник Угруповання обʼєднаних сил Віктор Трегубов.

Для посилення атак ворог розбудовує базу для запуску реактивних дронів просто біля кордону з Україною. Її будують на відстані всього 175 км від кордону з Україною.