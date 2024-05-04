"РФ пішла ва-банк": окупанти намагатимуться відвоювати якомога більше територій на Донбасі – Жданов

Військовий експерт Олег Жданов каже, що окупаційні війська Росії можуть активізуватися на Куп'янському напрямку, хоча росіяни, скоріше за все, знов будуть тягнути звідти війська на Авдіївський, Бахмутський чи Новопавлівський напрямки. Тим паче, що ЗСУ зараз активізувалися на Херсонському напрямку.

Про це він розповів в інтервʼю "Главреду".

"Тобто наявними силами і засобами Росія буде намагатися за будь-яку ціну, незважаючи на втрати, відвоювати якомога більше територій на цих трьох напрямках на Донбасі, оскільки РФ має там частковий успіх. Адже росіяни розуміють, що вікно можливостей може зачинитися для них десь наприкінці травня-на початку червня, коли до нас у достатній кількості почне надходити артилерія та боєприпаси до неї. Щойно це станеться, ситуація на фронті буде різко змінюватися на користь України", - каже експерт.

За його словами, росіяни наразі пішли ва-банк. Адже у них немає стратегічного резерву, є певні оперативні резерви, але й вони не дуже великі.

"Тому вони, розуміючи, що від червня ЗСУ зможуть давати гідну відсіч без лімітів для артилерії та за допомогою авіації, яка теж може зʼявитися, щосили намагаються прорвати фронт. І той наступ, про який говорив генерал Буданов, вже триває (хоч до початку літа нам буде важко) – це і є бойова активність росіян, яка триває останнім часом", - пояснив Олег Жданов.

Експерт має сумніви, що окупаційні війська зможуть показати певний результат влітку за таких обсягів постачань озброєння та боєприпасів.

"Однак це зможемо зробити ми в плані завдання вогневого ураження. Я не кажу, що ми підемо вперед (поки що для цього замало ресурсів), хоча президент вже натякає на можливий контрнаступ восени 2024 року – принаймні, такі нотки вже звучать у деяких його інтервʼю. Але влітку ми можемо змусити Росію сісти в глуху оборону", - зауважив військовий експерт.

Олег Жданов зазначив, щойно ЗСУ почнуть ламати ситуацію на власну користь в плані вогневого впливу на противника – буде нова хвиля інформаційної атаки на Україну.

"До речі, зараз вони готують інформаційну операцію "21 травня" (20 травня 2019 року відбулася інавгурація Зеленського). Тобто Росія буде будь-якою ціною вимагати переговорів і припинення вогню, тому що почне втрачати стратегічну ініціативу", - резюмував Олег Жданов.

Нагадаємо, Жданов прокоментував перекидання "кадирівців" до кордону України – "можуть розгорнути бій з прикордонниками".

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