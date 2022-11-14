РФ після відступу з Херсона почала знову просувати свої умови для переговорів: МЗС України влучно відповіло

У Кулеби заявляють, Москва "перебуває не в тій позиції, щоб диктувати свої умови".

У Росії за кілька днів після заяви про готовність до переговорів "з урахуванням реалій, які складаються зараз" сказали, що вже "не сприймають попередні умови для початку діалогу з Києвом".

Про це 14 листопада заявив заступник голови МЗС РФ Олександр Грушко, пишуть пропагандистські росЗМІ.

У Лаврова стверджують, що не будуть виводити свої окупаційні війська із тимчасово захоплених ними територій України, що є ключовою позицією України для початку діалогу з Москвою.

"Ні. Такі умови неприйнятні. Наш президент неодноразово говорив про те, що ми готові до переговорів, але ці переговори, природно, повинні враховувати ситуацію на землі", - висловився Грушко.

До слова, 9 жовтня речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Москва готова до переговорів з Україною "з урахуванням реалій, які складаються зараз".

Речник Міністерства закордонних справ України, коментуючи чергові ультиматуми РФ, заявив що Москва "перебуває не в тій позиції, щоб диктувати свої умови".

"Мирна формула України залишається незмінною: негайне припинення війни, виведення всіх російських військ, відновлення української територіальної цілісності, компенсація завданих збитків та надання дієвих гарантій про неповторення агресії. За інших умов досягнути сталого миру буде неможливо", - заявив Олег Ніколенко.

Переговори з РФ

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що диктатор Путін не втомився від війни і говорити про дипломатію з РФ зараз неможливо. За словами Зеленського, коли Росія справді захоче миру, то "ми це відчуємо і побачимо".

Також читайте США неофіційно підштовхують Україну до переговорів з Росією – WSJ

В Офісі президента переконані, що РФ маніпулює темою переговорів, які потрібні окупантам, щоб через деякий час знову піти на Україну війною.

Російський опозиціонер Леонід Гозман також попередив, що росіяни, найімовірніше, використають період переговорів, щоб підготувати для України катастрофу.

У Держдепі США назвали голослівними заяви керівництва РФ про начебто готовність до переговорів. Вашингтон не бачить ознак готовності Кремля до участі в добросовісному діалозі з Україною.

Також радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван висловив думку, що всі дискусії у західній пресі з приводу готовності України до переговорів не враховують основний момент: Росія продовжує, навіть упродовж останніх 24 годин, висувати “дивовижні претензії щодо анексованої території — “території Росії”— включаючи територію, яку вони щойно залишили”.

Салліван також перелічив чотири основні принципи, яких узгоджено дотримується американський уряд щодо можливості проведення Україною мирних переговорів з Російською Федерацією.

Читайте також: