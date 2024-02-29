РФ планує наступ до річки Оскіл та Куп’янська: в ЗСУ повідомили, де зараз тисне ворог

Окупанти 13 разів застосовували авіацію для ударів КАБами в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця". Ситуація напружена.

Російські війська намагаються вибити собі плацларм для розвитку подальшого наступу до бар’єрних рубежів, таких як річка Оскіл та Куп’янськ. Ворог перекидає основні сили та резерви, намагається знайти шпарину в українській обороні.

Про це речник ОСУВ "Хортиця", капітан Ілля Євлаш повідомив у ефірі телемарафону 29 лютого.

Ситуація в зоні ОСУВ "Хортиця"

"Ворог продовжує тиснути в районі Синьківки, також у напрямку Тернів, Сіверська з намаганням розвинути свій наступальний потенціал та вибити собі плацларм для розвитку подальшого наступу до бар’єрних рубежів, таких як річка Оскіл та Куп’янськ. Він залишається однією із ключових задач противника на цьому напрямку. Туди перекидаються основні сили та резерви, і намагаються знайти шпарину в нашій обороні", – розповів Євлаш.

Він також поінформував, що протягом доби загарбники понад 800 разів обстріляли позиції ЗСУ з різних видів зброї. Відбулося 17 бойових зіткнень.

Окупанти 13 разів застосовували авіацію. Один раз – гелікоптер Мі-8, 12 разів – винищувачі Су-34 та Су-35. Кожен з літаків щоразу намагався вдарити по позиціях ЗСУ двома-трьома КАБами.

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Під час жорстких бойових дій ворог втратив убитими та пораненими 343 бійці та 73 зразки озброєння військової техніки.

"Ситуація залишається напруженою, проте наші захисники, наше керівництво роблять все можливе, аби зупинити ворога та не дати йому просунутися далі", – зазначив спікер ОСУВ "Хортиця".

Нагадаємо, днем раніше військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов заявив, що російські війська найближчим часом намагатимуться захопити селище Куп'янськ-Вузловий на Харківщині.

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