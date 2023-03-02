РФ планує перейти в наступ на нових напрямках, а в Білорусі триває обладнання позицій: головне зі зведення Генштабу

На окремих ділянках на півдні російські окупанти намагаються створити умови для переходу в наступ. Тим часом продовжують атакувати позиції ЗСУ на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 2 березня.

"Протягом доби противник завдав 24-х авіаційних ударів по позиціях наших військ та 3-х ракетних ударів по містах Часів Яр Донецької області та Запоріжжя. Внаслідок терористичного акту пошкоджено житлові будинки та є жертви серед цивільного населення. Ворог здійснив понад 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі населеного пункту Уланове Сумської області", - йдеться у звіті.

Що відбувається на фронті

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Білогорівки і Кремінної Луганської області та Спірного на Донеччині. Здійснив артилерійські обстріли районів 17 населених пунктів. Зокрема, це - Дворічна, Лиман Перший, Петропавлівка, Куп’янськ Харківської області, Макіївка, Кремінна Луганської області та Роздолівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку противник продовжує наступ. Штурмує місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки в районах населених пунктів Бахмут, Хромове та Іванівське Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Курдюмівка, Диліївка, Майорськ та Нью-Йорк.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник продовжує атакувати позиції наших військ. Здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам’янка, Сєверне та Мар’їнка Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали райони 15-ти населених пунктів. Серед них - Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка та Вугледар.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону, на окремих ділянках продовжує спроби створити умови для переходу в наступ. Здійснив артилерійські обстріли понад 40 районів населених пунктів. Зокрема це - Новосілка, Времівка Донецької області, Залізничне, Гуляйполе, Кам’янське Запорізької області, а також Веселе, Берислав, Чорнобаївка, Антонівка та Херсон.

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Яка ситуація поблизу кордону з Білоруссю

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Противник утримує підрозділи поблизу державного кордону України та продовжує інженерне обладнання позицій. Формування наступальних угруповань не виявлено. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Рижівка, Хотінь, Стецьківка і Славгород Сумської області та районів 15-ти населених пунктів Харківської області. Серед них - Красне, Глибоке, Веселе, Вовчанськ, Огірцеве та Стрілеча.

Окупаційна влада посилює фільтраційні заходи на півдні

Відповідно до повідомлень Генштабу, ворог посилив фільтраційні заходи на тимчасово захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей. Зокрема, до населених пунктів Піщанівка та Пойма Херсонської області прибули представники фсб. Проводяться масові обшуки житлових приміщень, перевірка телефонів. Основну увагу окупанти приділяють людям, чиї родичі виїхали на неокуповану частину України.

У відповідь українська авіація за добу завдала 13-х ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 склад боєприпасів противника.

Нагадаємо, в Офісі президента розповіли про тактику росіян на фронті. Так, російське керівництво, яке кинуло окупантів на війну проти України, не рахує втрати своєї армії на фронті та залишає поранених. Для РФ жива сила, свої ж солдати, - найдешевша валюта.

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