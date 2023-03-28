РФ планує розмістити в Білорусі ядерну зброю: генерал пояснив, навіщо це Путіну

Фюрер Путін має намір розмістити в Білорусі ядерну зброю. Це його відповідь на провал у війні, яку він розв’язав проти України.

Очільник Кремля Путін планує розмістити у Білорусі ядерну зброю. Фюрер вдався до такого шантажу через провал на фронті.

Про це в інтерв’ю “Обозревателю” повідомив генерал армії Микола Маломуж.

За його словами, Путін думав, що його тиск на Україну дасть якийсь результат. Крім того, він прагнув заручитися підтримкою лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Проте той відмовився від військового союзу з РФ.

"Перспектив Путін не має. В Україну йдуть нові каравани військової допомоги. Це озброєння і техніка високого класу, ракетні системи, танки, БТР, літаки, системи протиповітряної оборони, дуже багато боєприпасів різних типів, зокрема ракети дальньої дії. А це перспектива наших перемог на фронті", - наголосив Микола Маломуж.

Останній аргумент Путіна - ядерний шантаж. Для цього він хоче розмістити ядерну зброю на території Білорусі.

"Такими діями Путін фактично ставить Заходу ультиматум: мовляв, ви припиняєте постачання озброєнь в Україну, я не розміщую ядерну зброю в Білорусі", - сказав генерал.

Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп, який збирається балотуватися на нових виборах, знову потрапив у скандал. Він назвав Путіна "розумною людиною, яка хотіла миру".

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