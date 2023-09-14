РФ планує збільшити ракетні удари з моря: ставлять на воду новий корабель Адмирал Нахимов

В РФ запевняють, що факт фізичного пуску реакторів на крейсері означатиме початок повномасштабних випробувань.

На ремонті корабля "Адмирал Нахимов", анонсованого як фрегат, здатний на пуски десятків ракет "Онікс", "Цирконів" та "Калібрів", реактор якого навіть ще не перевірений, Росія втратила 5 млрд доларів.

Про це пише видання Defense Express.

Як зазначається, російські пропагандисти заявили, що кораблебудівне підприємство “Севмаш”, на якому крейсер тривалий час проходить ремонт, у листопаді 2023 року хоче провести фізичний пуск двох реакторних силових установках на атомному крейсері "Адмирал Нахимов" проекту 11442М.

В РФ запевняють, що факт фізичного пуску реакторів на крейсері означатиме початок повномасштабних випробувань, які дозволять, зокрема, "зробити висновок щодо функціональності всієї ядерної енергетичної установки".

Одже, під час цих випробувань росіяни перевірять, чи взагалі на цьому кораблі можна запустити реактор та вивести його у море. Після чого буде можливим планувати ймовірний ввід у стрій "Адмирала Нахимова" як флагмана Північного флоту замість крейсера "Петр Великий", який має йти на металобрухт.

Як зазначає видання, станом на серпень 2023 року ті ж пропагандистські видання фіксували, що на перманентний ремонт атомного крейсера "Адмирал Нахимов", що триває ще з 1997 року, вже витрачено понад 200 млрд рублів - це приблизно 5 мільярдів доларів.

"Для порівняння - для США дешевше обійшлась навіть побудова революційного есмінця USS Zumwalt, котрий коштував "усього" 4,4 мільярда доларів, а новий есмінець класу Arleigh Burke може коштувати взагалі у 2-3 рази дешевше, ніж росіяни вже витратили на ремонт та модернізацію "Адмирала Нахимова", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, що удар по Севастополю викликав істерику в пропагандистів.