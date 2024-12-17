РФ планує увійти на Дніпропетровщину та захопити її: ЗСУ про ймовірні плани ворога

За його словами, наразі у росіян є план захопити Велику Новосілку, що відкриє шлях для подальшого наступу в декількох напрямках.

Не виключено, що російські окупанти в разі захоплення всієї території Донеччини мають у своїх планах заходження і до Дніпропетровської області.

Про це заявив начальник відділення комунікацій 48-ї окремої артбригади ЗСУ Богдан Петренко в ефірі телеканалу "Ми - Україна".

За його словами, наразі у росіян є план захопити Велику Новосілку Донецької області, що поблизу адмінкордону з Запорізькою та Дніпропетровською областями. В разі захоплення Великої Новосілки у росіян відкривається шлях для подальшого наступу в декількох напрямках – як на північ Донецької області в бік Покровська, так і на захід – у бік Запорізької та Дніпропетровської областей.

"Не виключено, що росіяни мають у своїх планах захід і у Дніпропетровську область – з метою тиску на Україну або захоплення в цілому", – сказав Петренко.

Раніше військовий журналіст Богдан Мiрошников припустив, що Велика Новосілка разом з плацдармом може бути втрачена протягом 2-х наступних тижнів.

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